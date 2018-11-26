2018-11-26T14:31:48+03:00
Общество

Сергей Корниленко поможет в дороге: игрок «Крыльев» подарил свой голос навигатору

Голос футболиста будет доступен практически в любом городе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Корниленко записал более 120 фраз для навигатораСергей Корниленко записал более 120 фраз для навигатораФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко стал голосом «Яндекс-Навигатора». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение указывает путь автомобилистам. Выбрать себе голос Сергея Корниленко в качестве помощника в дороге можно будет в любом городе, где работает «Яндекс.Навигатор».

Напомним, что помимо Сергея Корниленко голоса популярному навигатору «подарили» уже режиссер и актер Федор Бондарчук, рэпер Баста, певица Вера Брежнева, игрок питерского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба и другие знаменитости.

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