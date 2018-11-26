2018-11-26T20:06:21+03:00
Происшествия

"Его было невозможно заметить": на Антонова-Овсеннко под колесами "Ауди" погиб пожилой мужчина

Горожан предупреждают, что в условиях плохой видимости важно особенно тщательно соблюдать ПДД
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Антонова-Овсеенко под автомобиль попал мужчинаНа Антонова-Овсеенко под автомобиль попал мужчина
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Вечером в понедельник, около половины шестого ДТП случилось на улице Антонова-Овсеенко, неподалеку от пересечения с Авророй. Здесь под колеса автомобиля Ауди Q5 попал пешеход. 78-летний мужчина пересекал дорогу в неположенном месте, 37-летний водитель просто не заметил его в темноте и в условиях снегопада.

- Сотрудники полиции проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские просят водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, быть очень внимательными в условиях гололедицы и плохой погоды. К пешеходам также обращаются, им рекомендуют иметь на одежде светоотражающие элементы. В условиях ограниченной видимости это позволит водителю быстрее среагировать на помеху, которую можно заметить.

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