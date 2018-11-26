Это была крайняя необходимость: в Самаре отменили штраф водителю, который выехал за стоп-линию, пропуская "скорую"

26 Нояб. 21:27 2018-11-26T21:27:17+03:00

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Сотрудники прокуратуры проверили информацию о том, что в Тольятти водителя, пропустившего "скорую" оштрафовали на 800 рублей. Данные подтвердились, также выяснилось, что на доводы водителя, которого обвинили в том, что он выехал за стоп-линию, в соответствующей инстанции не откликнулись. В прокуратуре информацию расценили иначе:

- Водитель, пересекая стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, действовал в состоянии крайней необходимости, выполняя требования пункта 3.2 ПДД, - объяснили в прокуратуре Самарской области.

В пресс-службе ведомства сообщают, что постановление по административному делу от 9 августа отменено, производство по делу прекратили. Причина: обвиняемое лицо действовало в условиях крайней необходимости. Напомним, что правила дорожного движений предписывают пропускать спецмашины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

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