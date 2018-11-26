2018-11-26T23:34:52+03:00
Общество

Начальник контрольного отдела налоговой Самарской области взял миллион и попался

Подразделение, которое возглавлял Александр Петров, занималось организацией налоговых проверок
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Начальник отдела налоговой попался на взятке в миллионНачальник отдела налоговой попался на взятке в миллион
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В Самаре в ходе операции ФСБ задержали с поличным ещё одного взяточника. При получении миллиона рублей в руки правоохранителей попал начальник контрольного отдела налоговой службы Самарской области Александр Петров. Как ни удивительно, но об этом вновь на своей странице сообщил депутат Александр Хинштейн.

- Задержан с поличным. Допроверялся, - написал он в твиттере. Пользователи уже успели пошутить, что как только Хинштейн появляется в Самаре, сразу кого-нибудь задерживают. Ранее Петров сообщил, что его ведомство запланировал более 1300 проверок.

Напомним, что недавно арестовали главу райсовета Промышленного района Минахмета Халиуллова. Его задержали по делу главы Фонда капремонта Архипова. Последнего подозревают в получении взяток, а депутата - в передаче денег.

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