2018-11-27T09:05:17+03:00
Общество

Самарские команды завоевали три золота на Кубке России по фитнес-аэробике

Наши спортсмены стали сильнейшими на всероссийских соревнованиях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Москве прошли Кубок России и всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 24 регионов, в том числе и из Самарской области. Наши команды очень хорошо проявили себя и завоевали сразу три золота. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Так, команда "Голд Спэйс" заняла первое место в дисциплине "аэробика, 5 человек". Команда "Мэдис" стала сильнейшей в категории "степ-аэробика", а команда "Блэк Президент" выиграла золотые медали в дисциплине "хип-хоп".

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