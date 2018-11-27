Под Сызранью фура сбила насмерть шедшую по краю дороги женщину

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-27T09:25:01+03:00

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В ночь на вторник, 27 ноября, на 934 км трассы М-5 «Урал» около села Переволоки Сызранского района произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает местное отделение ГИБДД.

По данным полицейских, 52-летний водитель фуры Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Сызрани, сбил женщину в возрасте около 35-40 лет, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. В результате случившегося она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей.