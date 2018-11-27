Под Самарой провалилась под лед вазовская легковушка

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-27T12:44:52+03:00

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В минувшие выходные рыбаки, которые теперь осваивают или освежают в памяти навыки зимней рыбалки, обнаружили в одном из водоемов Самарской области необычную находку. В Щучьем затоне неподалеку от поселка Рубежное они нашли провалившийся под лед автомобиль ВАЗ-2106. Об этом они сообщили на одном из рыболовных форумов, приложив фотографию затонувшей легковушки.

- Вроде никого внутри. Выскочили, видимо, - рассказал один из рыбаков.

Насколько давно легковушка принимает «ледяную ванну», а также как именно произошло ЧП, пока неизвестно. Кто-то предполагает, что машина принадлежит одному из рыбаков, который не учел, что сейчас лед еще очень тонкий (меньше 10 см), и провалился в воду, а кто-то считает, что неизвестный автомобилист сам решил избавиться таким образом от старой машины.