На Ново-Садовой, Ташкентской и Московском шоссе на зиму запретят остановку транспорта
Три крупные дорожные артерии Самары на зиму решили освободить от стоящих автомобилей. Речь идет о Московском шоссе, улицах Ново-Садовой и Ташкентской. Уже с 28 ноября там начнут устанавливать дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Время действия». Об этом сообщило ГКП Самарской области «АСАДО», которое занимается содержанием дорог общего пользования в нашем регионе.
По данным предприятия, запрещающие и ограничительные знаки по явятся на следующих участках:
- по Московскому шоссе в районе ООТ Телецентр, на дублере от ТЦ «Парк Хаус» до улицы Жигулевской;
- по улице Маломосковской от Врубеля до Луначарского;
- по улице Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали, на дублерах от улицы Академика Платонова до улицы Советской Армии Армии, в обратную сторону от Советской Армии до отеля Ренессанс, на дублере в районе домов № 182, 180, 221 до ул. 22-го Партсъезда и от проспекта Кирова до улицы Губанова);
- по улице Ташкентской от дома №240 а до Гранитного переулка.
Отмечается, что эти ограничения — необходимые меры для нормативного содержания автомобильных дорог в зимнее время.