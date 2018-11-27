2018-11-27T19:08:32+03:00
Общество

На Ново-Садовой, Ташкентской и Московском шоссе на зиму запретят остановку транспорта

Это должно помочь своевременной очистке дорог от снега
Вера ЦЫГАНКОВА
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Остановку на указанных участках Московского шоссе и Ново-Садовой запретят на всю зимуОстановку на указанных участках Московского шоссе и Ново-Садовой запретят на всю зиму
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Три крупные дорожные артерии Самары на зиму решили освободить от стоящих автомобилей. Речь идет о Московском шоссе, улицах Ново-Садовой и Ташкентской. Уже с 28 ноября там начнут устанавливать дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Время действия». Об этом сообщило ГКП Самарской области «АСАДО», которое занимается содержанием дорог общего пользования в нашем регионе.

По данным предприятия, запрещающие и ограничительные знаки по явятся на следующих участках:

- по Московскому шоссе в районе ООТ Телецентр, на дублере от ТЦ «Парк Хаус» до улицы Жигулевской;

- по улице Маломосковской от Врубеля до Луначарского;

- по улице Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали, на дублерах от улицы Академика Платонова до улицы Советской Армии Армии, в обратную сторону от Советской Армии до отеля Ренессанс, на дублере в районе домов № 182, 180, 221 до ул. 22-го Партсъезда и от проспекта Кирова до улицы Губанова);

- по улице Ташкентской от дома №240 а до Гранитного переулка.

Отмечается, что эти ограничения — необходимые меры для нормативного содержания автомобильных дорог в зимнее время.

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