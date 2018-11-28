2018-11-28T11:53:34+03:00
Общество

В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык и свистульку

Археологи продолжают работы по исследованию культурного слоя
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: nasledie.samregion.ruФото: nasledie.samregion.ru
Изменить размер текста:

В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста. Напомним, на прошлой неделе ученые обнаружили там около 2300 исторических находок: старинную посуду, монеты и ножницы.

Находки пополнились керамической и стеклянной посудой

Находки пополнились керамической и стеклянной посудой

Общая площадь культурного слоя составила 400 квадратных метров. На данный момент археологи исследовали около 220 квадратных метров, в работе находятся еще примерно 96 квадратных метров. Теперь к находкам добавились железный штык, костяная свистулька, стеклянная посуда и монеты.

Костяная свистулька

Костяная свистулька

Археологи нашли железный штык

Археологи нашли железный штык

Как сообщают в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, все найденные археологами предметы проходят тщательную обработку: их моют, очищают от грязи, зарисовывают и фотографируют. После этого всю информацию о находках занесут в специальный отчет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области установили размер соцпособия на 2019 год
В Самарской области пройдет открытый чемпионат и первенство региона по тайскому боксу
В Самаре в районе «Современника» сошел с рельсов трамвай
Жители Самары стали чаще воровать крышки водопроводных и канализационных колодцев
Ночью в Самаре полыхал расселенный дом на Рижской
Президент РФ вручил орден сварщику из Самары
Тольяттинцу придется 30 часов убирать улицы за участие в незаконном митинге
В Тольятти безработный порезал возле магазина парня и убежал
Вадим Кудинов может стать новым председателем Самарского облсуда
В самарских электричках временно перестанут принимать транспортные карты
Автобус из Волгаря до станции Красный Кряжок решили отменить
Тольяттинский ХК «Лада» в овертайме обыграл «Рязань»
В Самаре продлили автобус №32 до площади Революции
«Динамо Самара» сыграло вничью с «Новой генерацией» 1:1
К Новому году улицу Ленинградскую украшают «звездным небом», а в сквере Мичурина подсветят деревья
В Тольятти сотрудник районной администрации подозревается в получении взятки
В Тольятти трое похитили безногого мужчину, чтобы сделать из него уличного попрошайку
Автобусный маршрут №32 в Самаре на неделю продлят до площади Революции
На Ново-Садовой, Ташкентской и Московском шоссе на зиму запретят остановку транспорта
Ревность сломала жизнь: О влюбленном угонщике-убийце из Самары сняли захватывающий детектив