В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык и свистульку

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-28T11:53:34+03:00

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В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста. Напомним, на прошлой неделе ученые обнаружили там около 2300 исторических находок: старинную посуду, монеты и ножницы.

Находки пополнились керамической и стеклянной посудой

Общая площадь культурного слоя составила 400 квадратных метров. На данный момент археологи исследовали около 220 квадратных метров, в работе находятся еще примерно 96 квадратных метров. Теперь к находкам добавились железный штык, костяная свистулька, стеклянная посуда и монеты.

Костяная свистулька

Археологи нашли железный штык

Как сообщают в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, все найденные археологами предметы проходят тщательную обработку: их моют, очищают от грязи, зарисовывают и фотографируют. После этого всю информацию о находках занесут в специальный отчет.