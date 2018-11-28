В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык и свистульку
В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста. Напомним, на прошлой неделе ученые обнаружили там около 2300 исторических находок: старинную посуду, монеты и ножницы.
Находки пополнились керамической и стеклянной посудой
Общая площадь культурного слоя составила 400 квадратных метров. На данный момент археологи исследовали около 220 квадратных метров, в работе находятся еще примерно 96 квадратных метров. Теперь к находкам добавились железный штык, костяная свистулька, стеклянная посуда и монеты.
Костяная свистулька
Археологи нашли железный штык
Как сообщают в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, все найденные археологами предметы проходят тщательную обработку: их моют, очищают от грязи, зарисовывают и фотографируют. После этого всю информацию о находках занесут в специальный отчет.