МП «Хлебосол», который кормил 81 школу, закроют окончательно

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-28T13:25:44+03:00

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В Самаре перестанет работать МП «Хлебосол» - предприятие, которое обслуживало школу №81, где отравились 14 детей и один взрослый. Уже стало известно, что Роспотребнадзор нашел ряд нарушений в работе комбината: в частности, персонал не соблюдал требования санитарных норм.

- В понедельник озвучили это решение на заседании горадминистрации, МП «Хлебосол» будет отстранен от работы и в других школах, кроме того, это муниципальное предприятие будет закрыто окончательно, - рассказал Александр Хинштейн.

Также депутат отметил, что эта тема очень болезненная, вопросы школьного питания взяты под особенный контроль и за компанией – чтобы она не перерегистрировалась и не начала работать под другим именем.

- Что же касается директора школы, по ней решение не принято еще. Окончательное слово за Еленой Лапушкиной. Я знаю, что директора поддерживают многие родители. Во всем должны разобраться аккуратно, - отметил Хинштейн.