В Самарской области грузовая «Газель» протаранила мотоблок: погиб человек

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-28T14:22:57+03:00

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Во вторник, 27 ноября, около 17:45 на 800 км трассы «Самара — Бугуруслан» в Кинель-Черкасском районе произошла смертельная авария. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, 32-летний водитель грузовой «Газели», не обеспечил постоянный контроль за движением своего авто и врезался в мотоблок с прицепом под управлением 29-летнего мужчины. Последний двигался впереди грузовика по правому краю проезжей части с выключенными световыми приборами.

В результате случившегося водитель мотоблока получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.