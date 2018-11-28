2018-11-28T14:22:57+03:00
Происшествия

В Самарской области грузовая «Газель» протаранила мотоблок: погиб человек

Водитель мотоблока ехал по краю дороги с выключенными фарами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель грузовика не заметил в сумерках мотоблокВодитель грузовика не заметил в сумерках мотоблокФото: Архив "КП"
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Во вторник, 27 ноября, около 17:45 на 800 км трассы «СамараБугуруслан» в Кинель-Черкасском районе произошла смертельная авария. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, 32-летний водитель грузовой «Газели», не обеспечил постоянный контроль за движением своего авто и врезался в мотоблок с прицепом под управлением 29-летнего мужчины. Последний двигался впереди грузовика по правому краю проезжей части с выключенными световыми приборами.

В результате случившегося водитель мотоблока получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

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