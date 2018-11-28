2018-11-28T14:56:22+03:00
Общество

Билеты на концерт группы «Ленинград» 30 июня 2019 года на «Самара Арене»: стоимость, где купить

Сергей Шнуров устроит большое шоу на стадионе «Самара Арена» 30 июня 2019 года. Билеты уже поступили в продажу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Leningrad.topФото: Leningrad.top
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Следующим летом в Самару приедет группа «Ленинград» и ее эпатажный лидер Сергей Шнуров. Музыканты в рамках тура по российским городам-организаторам чемпионата мира по футболу 2018 года выступят с концертом на стадионе «Самара Арена». Выступление группы запланировано на 30 июня 2019 года.

Поклонники музыкантов смогут приобрести билеты не только на сидячие места, но и в фан-зону и танцпол, которые оборудуют на поле стадиона. Билеты на концерт же появились в продаже. Самый дешевый можно будет купить за 800 рублей. Так, в сектора А506-520 билеты будут стоить 800-1000 рублей. В сектор B со второго по четвертый ярус — за 1500 тысячи рублей. В сектора А102, В127-129 и С124 билеты будут стоить 2000 рублей, в сектора С123 и А103 — 2500 рублей, а в сектора С120-122 — 3000 рублей.

На танцпол можно будет попасть за 1200 рублей, а в фан-зону — за 2500 рублей. Самые дорогие билеты будут в VIP-зону. Она расположится в секторе А105-108. Стоимость билетов туда составит 8000 рублей. Приобрести электронный билет на концерт группировки «Ленинград» можно будет через сервис «Яндекс.Афиша».

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