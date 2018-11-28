2018-11-28T20:33:35+03:00
Общество

Жители Волгаря пожаловались главе Самары на слишком жесткую воду

Ситуацию решат совсем скоро,однако это может ухудшить напор водоснбажения
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Жители микрорайона беспокоятся, что жесткая вода плохо скажется на их здоровьеЖители микрорайона беспокоятся, что жесткая вода плохо скажется на их здоровьеФото: Архив "КП"
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28 ноября глава Самары Елена Лапушкина встретилась с инициативной группой жителей микрорайона Волгарь. Об этом сообщает пресс-служба гроодской администрации.

Так, самарцы пожаловалась на слишком жесткую воду. Жители Волгаря беспокоятся, что вода повышенной жесткости испортит их здоровье.

- У нас есть заключение санитарно-эпидемиологической службы, в котором говорится, что регулярное употребление воды с повышенной жесткостью может привести к накоплению солей в организме. Использование такой воды в технических целях также нежелательно: жесткая вода образует налет на сантехнических приборах, что приводит их быстрой поломке, - сказали представители инициативной группы.

Правда, начальник отдела по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Матюнина отметила, что вода в Волгаре - артезианская. И, соответственно, это нормально, что у нее повышенная жесткость. А по тоскилогическим и микробиологическим показателям эта вода безопасна для жизни и здоровья.

Однако проблему все равно будут решать. Так, «Самарские коммунальные системы» проектируют водовод, который позволит доставлять воду с насосно-фильтровальной станции №2. Его построят к 2024 году. В качестве временного выхода из ситуации предложили установить общедомовые фильтры. Но это может ухудшить напор водоснабжения в домах. Елена Лапушкина поручила выяснить, к чему можетпривести установка подобных систем. Также воможно, что общедомовые фильтры предусмотрят на этапе строительства новых домов в микрорайоне.

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