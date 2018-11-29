2018-11-29T14:27:44+03:00
Общество

Академию Наяновой присоединят к самарскому политеху

Студентов распределят по двум вузам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рособрнадзор РФ лишил академию аккредитацииРособрнадзор РФ лишил академию аккредитацииФото: Google. Карты.
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Самарская государственная областная академия (Наяновой) войдет в состав политеха. Основанием для этого стал приказ Рособрнадзора РФ о лишении СГОАН аккредитации. Информация об этом размещена на сайте вуза.

- Студенты для продолжения обучения будут переведены в Самарский государственный технический университет. Те студенты, которые обучаются по направлениям, не представленным в опорном вузе, будут переведены в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, - сообщили представители академии.

В настоящее время решаются вопросы финансирования и новой концепции СГОАН. Что касается факультета основного образования, то он пока работает в обычном режиме и набирает 1 классы на будущий учебный год.

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