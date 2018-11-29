В Самаре в коммунальной квартире обнаружили труп мужчины с травмой головы

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-29T15:35:10+03:00

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Вчера утром, 28 ноября, в Куйбышевском районе областной столицы был обнаружен труп человека. Тело 57-летнего местного жителя примерно в 9-05 нашли в комнате коммунальной квартиры дома на Новомолодежном переулке.

- У погибшего зафиксировали ссадину на затылке. По предварительным показаниям экспертов, он скончался около трех дней назад, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По информации стражей порядка, при жизни мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Однако, что стало причиной его смерти пока неизвестно. Сейчас назначено несколько экспертиз.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Разбирательства продолжаются.