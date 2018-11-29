Самарских школьников научат противостоять кибербуллингу и мошенникам

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-29T15:38:37+03:00

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В ноябре 2018 года в самарских школах стартовали уроки цифровой безопасности для учащихся начальных классов. На занятиях волонтеры МТС расскажут школьникам, как защититься от «троллей», мошенников и вредоносных программ, почему нельзя размещать информацию о себе в открытом доступе и как найти в интернете полезный и безопасный контент.

Пилотной школой в проекте «Уроки цифровой безопасности МТС» стала школа № 73 в Кировском районе – до конца года обучение основным правилам интернет-грамотности пройдут около 400 ее учащихся.

Программа занятий рассчитана на детей 2-4 классов – именно в этом возрасте школьники, как правило, начинают активно пользоваться интернетом, выходя в сеть самостоятельно. Уроки проходят в игровой форме, что позволяет юным пользователям лучше усвоить материал и закрепить полученные знания.

«Программа «цифровых уроков» разработана совместно с министерством образования РФ и построена с учетом возрастных и психологических особенностей младших школьников. Наши уроки уже посетили тысячи юных интернет-пользователей из десятков регионов России, и мы планируем не останавливаться на достигнутом – в ближайшее время в проект будут добавлены специальные лекции для родителей и консультации с психологами. Наша задача – обеспечить безопасный и комфортный доступ в интернет каждому абоненту, будь то ребенок или взрослый», - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед.

В 2019 году «Уроки цифровой безопасности» в рамках программы корпоративного волонтерства и социально-образовательных проектов МТС пройдут в других школах Самары и Самарской области. Оставить заявку на проведение уроков в школе или классе можно по телефону 8(917)121-04-70.