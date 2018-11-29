На ремонт дорог в Самарской области в ближайшие 5 лет направят 35,6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-29T16:07:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральное дорожное агентство РФ одобрило проект Самарской области по реализации национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках этого проекта в 63 регионе до 2024 года планируется отремонтировать 1935 км дорог регионального и местного значения, в том числе 795 дорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели в ближайшие 5 лет планируется направить 35,6 млрд рублей: 11,56 млрд рублей из федерального бюджета и 24,06 млрд рублей из областной казны. Предполагается, что к концу 2024 года нормативное состояние дорог Самарской области станет намного лучше. В частности, этот уровень поднимется с 28,4% до 44,4%. А вот дороги Самарско-Тольяттинской агломерации станут безопаснее и качественнее уже на 85,8%.

Добавим, что только в 2019 году в Самарской области отремонтируют 91 участок дорог общей протяженностью 247 км. На эти работы планируется направить 4,76 млрд рублей, часть из которых - 1,7 млрд рублей - будет выделена из федеральной казны.