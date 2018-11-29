Похитили, избили и закопали: в Самарской области пятерых мужчин будут судить за убийство двух человек

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-29T16:48:13+03:00

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В Самарской области в ближайшее время предстанут перед судом пятеро местных жителей в возрасте от 26 лет до 31 года, которые обвиняются похищении и убийстве двоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все произошло в ночь на 8 октября 2017 года. Обвиняемые были пьяны и находились во дворе домов на улице Первомайской в поселке Сургут Сергиевского района. Там они поссорились с двумя мужчинами, которые в ходе конфликта начали "избивать" их автомобиль неустановленным предметом. После этого завязалась драка: обвиняемые нанесли своим оппонентам множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, а затем потребовали возместить нанесенный ущерб. Мужчины отказались, тогда подвыпившая компания затащила их в свою машину и отвезла в поселок Суходол, где жил пятый обвиняемый. Там молодые люди продолжили избивать мужчин. От полученных травм потерпевшие скончались. На следующий день преступники закопали их тела примерно в 60 метрах от дороги, ведущей в село Лопатино Красноярского района.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Самарский областной суд.