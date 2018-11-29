На трассе около Кинеля фура вылетела в кювет, разметав два автомобиля

СЕГОДНЯ 18:06 2018-11-29T18:06:54+03:00

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ДТП случилось под Кинелем, на кольце трассы около четырех часов дня. Водитель, гражданин одной из соседних республик, 34 лет ехал со стороны Богатого в сторону Самары на грузовом авто Iveco с полуприцепом. На 37 километре трассы Самара-Бугуруслан он по какой-то причине выехал на встречку, где столкнулся с Калиной.

- От удара фуру отбросило назад, на свою полосу. Здесь авто врезалось в иномарку Рено Каптюр, задело металлический отбойник и вылетело в кювет по ходу движения, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В аварии пострадал только один человек: девушка 1991 года рождения, водитель Рено, отделалась ушибами. Авот фуре пришлось непросто: теперь ее нужн доставать из кювета специальными средствами.

По факту аварии полицейские проводят проверку, им предстоит выяснить, почему водитель фуры оказался на встречке.