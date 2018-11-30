2018-11-30T08:33:58+03:00
Происшествия

В Тольятти каменщик разбился насмерть при падении с 4 метров

Медики не смогли спасти мужчину
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочий сорвался с высоты при укладке блоковРабочий сорвался с высоты при укладке блоковФото: Архив "КП"
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На этой неделе в Самарской области был зафиксирован еще один несчастный случай на работе, который закончился смертью человека. Произошел он на территории Тольятти в понедельник, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В тот день каменщик одного из ИП, выполняя свои профессиональные обязанности, упал с высоты 4 метров. К сожалению, травмы, полученные мужчиной при падении, оказались смертельными. Он скончался на месте происшествия.

Напомним, что недавно несчастный случай на работе со смертельным исходом произошел и в Кошкинском районе. Там оператор по добыче нефти и газа одного из ООО отравился насмерть сероводородом во время обхода скважин и трубопровода одного из месторождений.

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