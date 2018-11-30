За одно утро в Самарской области погибли три грудных ребенка

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-30T12:33:27+03:00

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Ужасным вышло утро 25 ноября для некоторых семей региона. Менее чем за 3 часа в разных районах губернии скончались сразу три ребенка.

- Примерно в 5 утра в квартире на улице Зеленой в Куйбышевском районе скончался мальчик, родившийся в октябре. Примерно в это же время стражам порядка поступила информация о смерти родившегося в июле мальчика в квартире на улице Гайдара в Отрадном. В 7-30 в Самаре на улице Победы умерла девочка, которая также родилась в июле, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Внешних признаков насилия ни на ком из грудничков не было зафиксировано. Есть версия, что в Отрадном и на Зеленой малыши задохнулись в результате несчастных случаев.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах трагедий. По их итогам будут приняты процессуальные решения.