На последней миле стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный игровой парк

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-30T13:53:39+03:00

Площадку под объект начнут готовить уже в ближайшее время

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В Самаре продолжают работать над концепцией использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. В основном усилия властей направлены на повышение функциональности и эффективности эксплуатации стадиона «Самара Арена».

Так, вокруг спортобъекта планируется построить Дворец пляжных видов спорта с возможностью подогрева песка и системой кондиционирования, современный концертный зал и инклюзивный игровой парк.

Дворец пляжных видов спорта

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, инклюзивный парк займет территорию площадью более 8 тысяч квадратных метров. Он будет создан при участии фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и системы CocaCola Russia.

- Инклюзивный парк расположится на последней миле «Самара Арены» и будет разделен на функциональные зоны для детей с ограниченными возможностями, - отмечают чиновники.

Подписать соглашение о сотрудничестве с этими двумя организациями региональное правительство намерено в декабре. Подготовка основания площадки начнется в ближайшее время, а монтаж покрытия и оборудования — весной будущего года.