Все больше жителей Самарской области участвуют в профилактике ВИЧ

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-30T16:11:49+03:00

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1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Он посвящен распространению информации о профилактике заражения СПИДом. В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус». Он по духу к идее, которую продвигает в Самарском регионе областной СПИД-центр - «Знать о ВИЧ - значит жить!». Специалисты центра напоминают жителям области о необходимости сдать тест на ВИЧ и узнать свой статус. Стоит отметить, что в последние годы в Самарской области значительно улучшились показатели эффективности профилактических мер. Так, в 2015 году - протестировано 18% населения региона, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 351 человек. В 2016 году - протестировано 20 % населения, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 339 человек. В 2017 году - протестировано 21 % населения региона, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 277 человек.

До конца 2018 года тестированием будет охвачено 24 % населения Самарской области. За десять месяцев этого года впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ-инфекция почти у двух с половиной тысяч человек. Таким образом, первичная заболеваемость стабилизируется. Охват тестированием увеличивается, все больше людей ежегодно проверяется на ВИЧ, при этом показатель первичной заболеваемости снижается. Тестирование на ВИЧ очень важно для расширения доступности лечения и обеспечения людей, живущих с ВИЧ, возможностью вести здоровую и полноценную жизнь.

С середины 1990-х годов противовирусная терапия превратила ВИЧ/СПИД из смертного приговора в хроническое заболевание, но только для тех людей, у которых есть возможность получать лекарства.

В Самарской области первый пациент в ВИЧ-инфекцией появился в 1989 году. Сегодня в регионе с ВИЧ-инфекцией живут около 35 тысяч человек, из них более 32 тысяч находятся на диспансерном учете в СПИД-центрах. Получают антиретровирусную терапию 65 % пациентов, состоящих на учете. Важно знать, что лечение ВИЧ-инфекции для граждан РФ бесплатное. Ко Дню борьбы со СПИДом приурочены многочисленные мероприятия по информированию населения о способах профилактики ВИЧ\СПИД.