2018-11-30T15:58:08+03:00
Общество

В Самаре утвердили регламент предоставления участков под захоронения

Соответствующий документ подписала глава города Елена Лапушкина
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Регламент определяет порядок и сроки предоставления мест под могилыРегламент определяет порядок и сроки предоставления мест под могилыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Администрация Самары утвердила регламент предоставления участков земли для погребения. Документ за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликован на сайте мэрии.

Этот регламент определяет порядок и сроки по предоставлению ритуальных услуг. Его разработали специально для того, чтобы повысить качество и доступность данных услуг.

Согласно документу, обратиться насчет предоставления участка для захоронения могут только супруги, близкие родственники умершего или его законные представители и ритуальное агентство. Получить информацию о данной услуге заявители могут через департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары, МП «Ритуал» или Госуслуги.

Обращаться можно как по телефону (под телефонный разговор отводится не более 10 минут), так и по почте (обычной и электронной). Информация о предоставлении места под захоронение будет даваться совершенно бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из прокуратуры в чиновники: главой Октябрьского района Самары стал Александр Кузнецов
Красноглинский район Самары возглавит Вячеслав Коновалов
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют улицу Рабочую
В Самаре у ДК «Металлург» откроется «Всероссийская ярмарка»
В Сызрани хотят ввести карантин по бешенству после нападения собаки на ребенка
Все больше жителей Самарской области участвуют в профилактике ВИЧ
Вышла замуж за 10 тысяч рублей: прокуратура добивается развода тольяттинки и таджика
В Самаре женщина на Hyundai сбила шедшую по «зебре» женщину
Самарским рыбакам могут разрешить ловить до 10 кг рыбы в сутки
В Тольятти появится туристический центр отдыха
Появился список катков, которые зальют в Самаре в этом году
В Самаре после 10 лет розыска поймали мошенника, обманувшего иностранцев на 1,4 млн долларов
Неизвестный преступник через окно залез в офис самарской компании и унес оттуда почти 2 миллион рублей
На последней миле стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный игровой парк
«Торопился за пилюлями»: в Самаре пьяный водитель «Нивы» протаранил крыльцо аптеки
За одно утро в Самарской области погибли три грудных ребенка
В Самаре коммунальщики сделали для должников за воду напоминалку на колесах
"Комсомолка" поздравляет Заведующую родильного отделения больницы Пирогова Наталью Денисову с юбилеем
Между Волгарем и центральным автовокзалом начнет ходить автобус № 81
В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета до Симферополя
Сызранцы организовали подпольный цех по производству водки и коньяка в Саратовской области
В Самаре задержали таксиста-наркомана без прав
В день игры «Крыльев Советов» с «Ростовом» от остановки до «Самара Арены» могут пустить клубный автобус
Иностранец узнал о сыне в Самаре благодаря долгу по алиментам
Сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторов
Кредитный портфель Самарского регионального филиала Россельхозбанк увеличился с начала года на 10,7%