В Самаре утвердили регламент предоставления участков под захоронения

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-30T15:58:08+03:00

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Администрация Самары утвердила регламент предоставления участков земли для погребения. Документ за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликован на сайте мэрии.

Этот регламент определяет порядок и сроки по предоставлению ритуальных услуг. Его разработали специально для того, чтобы повысить качество и доступность данных услуг.

Согласно документу, обратиться насчет предоставления участка для захоронения могут только супруги, близкие родственники умершего или его законные представители и ритуальное агентство. Получить информацию о данной услуге заявители могут через департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары, МП «Ритуал» или Госуслуги.

Обращаться можно как по телефону (под телефонный разговор отводится не более 10 минут), так и по почте (обычной и электронной). Информация о предоставлении места под захоронение будет даваться совершенно бесплатно.