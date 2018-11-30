В Самаре утвердили регламент предоставления участков под захоронения
Администрация Самары утвердила регламент предоставления участков земли для погребения. Документ за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликован на сайте мэрии.
Этот регламент определяет порядок и сроки по предоставлению ритуальных услуг. Его разработали специально для того, чтобы повысить качество и доступность данных услуг.
Согласно документу, обратиться насчет предоставления участка для захоронения могут только супруги, близкие родственники умершего или его законные представители и ритуальное агентство. Получить информацию о данной услуге заявители могут через департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары, МП «Ритуал» или Госуслуги.
Обращаться можно как по телефону (под телефонный разговор отводится не более 10 минут), так и по почте (обычной и электронной). Информация о предоставлении места под захоронение будет даваться совершенно бесплатно.