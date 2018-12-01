Два человека погибли на месте: на трассе Самара-Волгоград КамАЗ пытался обогнать легковушку
Жуткая авария произошла в субботу, 1 декабря, на дороге Самара-Волгоград. В ДТП погибло два человека еще один получил травмы.
По предварительным данным водитель автомобиля КамАЗ, решил обогнать легковой автомобиль Шевроле, двигающегося в попутном направлении, но допустил с ним столкновение. После этого иномарка вылетела на «встречку», где столкнулась с легковым автомобилем Киа Рио.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии водитель и пассажир Шевроле скончались на месте ДТП, водитель автомобиля Киа Рио получил травмы. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, дорожные службы и медики.