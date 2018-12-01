Новый глава управления ГИБДД Самарской области начинал карьеру в должности инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-01T15:30:01+03:00

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Накануне стало известно, кто возглавит управление ГИБДД по Самарской области. Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников на оперативном совещании нобъявил приказ о назначении на эти должность полковника полиции Юрия Некрасова.

Кстати, приказ был подписан временно исполняющим обязанности МВД генерал-полковником полиции Александром Горовым ещё 27 ноября.

О новом главе ГИБДД известно следующее: Юрию Некрасову 55 лет, он родился в Кировской области, учился в Тольяттинском политехническом институте. В 2005 году закончил Академию Управления МВД России, по специальности юриспруденция.

В органы внутренних дел Юрий Некрасов пришел в 1988 году на должность инспектора ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УВД Тольяттинского горисполкома. Прошел все ступени в службе ГИБДД - от старшего инспектора ДПС до заместителя начальника регионального Управления ведомства.

Женат, растит двух дочек.