Самарцы могут задать свои вопросы «мусорному» регоператору по телефону горячей линии

СЕГОДНЯ 20:06 2018-12-01T20:06:35+03:00

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С 1 января в Самарской области начнет действовать принципиально новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь услуга по обращению с отходами включена в перечень коммунальных услуг, также как водоснабжение, электроэнергия или газ. Платить за эту услугу жители области будут единому оператору, которым выбрали компанию "ЭкоСтройРесурс".

Сумму платежа будет рассчитывать исходя из количества постоянно и временно проживающих в квартире потребителей, а не как раньше, за м2. Если в квартире никто не проживает, услуга будет рассчитываться с учетом количества собственников помещения.

«Обращение с ТКО» теперь будет указываться отдельной строкой в платежке или на отдельной квитанции.

Подобная реформа стартует на территории всей страны. Её цель - создать современную, эффективную и прозрачную систему вывоза, размещения, сортировки и переработки отходов.

Единый регоператор будет отвечать за вывоз и утилизацию мусора на территории всей области. Ему предстоит работать над снижение вредного воздействия ТКО на здоровье людей и природы, увеличением доли утилизации отходов и минимизацию их захоронения.

С компанией "ЭкоСтройРесурс" министерство энергетики и ЖКХ Самарской области заключило соглашение на 9 лет.

Все эти нововведение вызывают много вопросов, задать их можно по телефону горячей линии.

Телефон в Самаре - 8(846) 303-06-48 и 8(846) 303-06-47.

В Тольятти - 54-46-34 (доп. 5126), 54-46-67 - Департамент городского хозяйства.