2018-12-02T14:27:32+03:00
Спорт

Сызранец стал чемпионом мира по тхэквондо в Рио-де-Жанейро

Победу Рафаилю Аюкаеву принес удар ногой в голову соперника [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Спортивная школа олимпийского резерва СызраньФото: Спортивная школа олимпийского резерва Сызрань
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Вечером в субботу, 1 декабря, в Рио-де-Жанейро завершились финальные бои чемпионата мира по тхэквондо Международного совета военного спорта (CISM). В составе сборной Вооруженных сил РФ на этих соревнованиях выступал и воспитанник сызранской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Рафаиль Аюкаев.

В финале турнира сызранец сражался против спортсмена из Китая. Поединок остался за нашим земляком. Победу Рафаилю Аюкаеву принес удар ногой с разворота по голове соперника. Таким образом, сызранец стал сильнейшим в весовой категории свыше 87 кг и завоевал высшую награду чемпионата мира. Отметим, что в Сызрани Рафаиль Аюкаев занимался под руководством Анара и Турала Аскеровых.

Победный удар сызранского спортсмена на чемпионате мира по тхэквондо.

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