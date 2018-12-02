Сызранец стал чемпионом мира по тхэквондо в Рио-де-Жанейро

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-02T14:27:32+03:00

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Вечером в субботу, 1 декабря, в Рио-де-Жанейро завершились финальные бои чемпионата мира по тхэквондо Международного совета военного спорта (CISM). В составе сборной Вооруженных сил РФ на этих соревнованиях выступал и воспитанник сызранской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Рафаиль Аюкаев.

В финале турнира сызранец сражался против спортсмена из Китая. Поединок остался за нашим земляком. Победу Рафаилю Аюкаеву принес удар ногой с разворота по голове соперника. Таким образом, сызранец стал сильнейшим в весовой категории свыше 87 кг и завоевал высшую награду чемпионата мира. Отметим, что в Сызрани Рафаиль Аюкаев занимался под руководством Анара и Турала Аскеровых.