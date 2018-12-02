2018-12-02T22:43:36+03:00
Происшествия

В Самаре в столкновении «Гранты», «Весты» и «Приоры» пострадала женщина

Три вазовские легковушки «повстречались»на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
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Вечером в воскресенье, 2 декабря, в Самаре на пересечении улиw Стара-Загора и Георгия Димитрова произошло ДТП с участием трех отечественных автомобилей. Там столкнулись «Лада Гранта», «Лада Веста» и «Лада Приора». Об этом сообщает группа «ДТП Самара».

По предварительным данным, в результате случившегося пострадал один человек - женщина. Она получила черепно-мозговую травму и перелом переносицы. Бригада скорой оказала пострадавшей необходимую помощь на месте, а затем увезла в больницу имени Середавина.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейским предстоит установить все обстоятельства и подробности происшествия.

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