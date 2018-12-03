АВТОВАЗ заявил о готовности протестировать беспилотные автомобили

СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-03T08:56:46+03:00

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Тольяттинский автогигант АВТОВАЗ проявил интерес к тестированию беспилотных и подключаемых автомобилей. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на соруководителя рабочей группы «Автонет» Александра Гурко. Кроме тольяттинского завода тесты готовы провести «ГАЗ», «КамАЗ», Scania, Volkswagen и Volvo.

Тестирование первых беспилотных автомобилей собираются провести весной 2019 года на трассе М-11. Машины поедут в обход Вышнего Волочка по дороге длиной 15 км. При этом тесты планировали начать в конце ноября этого года, однако этому помешали долгие согласование министерства транспорта и «Автодора».