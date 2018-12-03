В Самаре рабочие сняли с синагоги крышу

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-03T09:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Самары напугало, что с хоральной синагоги на улице Садовой рабочие сняли крышу.

- Реконструкция хоральной синагоги все же снос. Похоже, что-то идёт не так, – написал самарец Вадим в своем Твиттере.

Власти поспешили успокоить обеспокоенных горожан: снятие крыши – это часть реконструкции здания.

- Конструкции крыши поздние, с многочисленными следами ремонтов и повреждений. Они утратили несущую способность, что подтверждается изыскательскими работами и заключением экспертизы. Согласно проекту, конструкции крыши, а также чердачного перекрытия подлежат полной замене, - сообщил врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

Реконструкция синагоги продолжается. Сейчас рабочие консервируют наружные стены и реставрируют кирпичную кладку.