2018-12-03T09:25:03+03:00
Общество

В Самаре рабочие сняли с синагоги крышу

Это часть реконструкции здания, крышу планируют заменить
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: twitter.com/VadimAl85576971Фото: twitter.com/VadimAl85576971
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Жителей Самары напугало, что с хоральной синагоги на улице Садовой рабочие сняли крышу.

- Реконструкция хоральной синагоги все же снос. Похоже, что-то идёт не так, – написал самарец Вадим в своем Твиттере.

Власти поспешили успокоить обеспокоенных горожан: снятие крыши – это часть реконструкции здания.

- Конструкции крыши поздние, с многочисленными следами ремонтов и повреждений. Они утратили несущую способность, что подтверждается изыскательскими работами и заключением экспертизы. Согласно проекту, конструкции крыши, а также чердачного перекрытия подлежат полной замене, - сообщил врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

Реконструкция синагоги продолжается. Сейчас рабочие консервируют наружные стены и реставрируют кирпичную кладку.

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