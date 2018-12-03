Жителей Самарской области предупреждают, что выходить на лед опасно

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-03T11:40:35+03:00

Спасатели советуют воздержаться от прогулок около водоемов и следить за детьми

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Спасатели предупреждают жителей Самарской области, что осенью и в начале зимы выходить на лед опасно. Особенно нужно следить за детьми и не разрешать им гулять около водоемов.

- Некоторые любители рыбалки, пренебрегая правилами безопасного поведения, подвергают свою жизнь неоправданному риску. Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине, - напоминают в региональном ГУ МЧС.

На водоемах со стоячей водой (озерах, прудах, ставках) лет появляется раньше, чем на речках. При этом на одном и том же водоеме может быть чередование льдов: при одинаковой толщине лед бывает разной прочности.

- Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными, - рассказали в МЧС.

Кроме того, спасатели напоминают, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, отопительными приборами и бытовым газом.

- Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям. Основные причины пожаров в выходные – неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, - рассказали в МЧС.

Кроме того, часто пожары возникают из-за замыкания электропроводки, поэтому нельзя перегружать сеть и оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Следует проверять исправность печи и дымохода и не оставлять печи без присмотра. В квартирах и домах, где есть газовое оборудование, необходимо проветривать помещения и проверять тягу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «101», «01».

Единый телефон доверия главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.