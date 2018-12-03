2018-12-03T11:40:35+03:00
Общество

Жителей Самарской области предупреждают, что выходить на лед опасно

Спасатели советуют воздержаться от прогулок около водоемов и следить за детьми
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «101», «01»При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «101», «01»Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Изменить размер текста:

Спасатели предупреждают жителей Самарской области, что осенью и в начале зимы выходить на лед опасно. Особенно нужно следить за детьми и не разрешать им гулять около водоемов.

- Некоторые любители рыбалки, пренебрегая правилами безопасного поведения, подвергают свою жизнь неоправданному риску. Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине, - напоминают в региональном ГУ МЧС.

На водоемах со стоячей водой (озерах, прудах, ставках) лет появляется раньше, чем на речках. При этом на одном и том же водоеме может быть чередование льдов: при одинаковой толщине лед бывает разной прочности.

- Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными, - рассказали в МЧС.

Кроме того, спасатели напоминают, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, отопительными приборами и бытовым газом.

- Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям. Основные причины пожаров в выходные – неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, - рассказали в МЧС.

Кроме того, часто пожары возникают из-за замыкания электропроводки, поэтому нельзя перегружать сеть и оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Следует проверять исправность печи и дымохода и не оставлять печи без присмотра. В квартирах и домах, где есть газовое оборудование, необходимо проветривать помещения и проверять тягу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «101», «01».

Единый телефон доверия главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Департамент транспорта Самары: "Безлимитная транспортная карта будет, обсуждаем ее стоимость"
В Самаре в колодце обнаружили труп человека с седыми усами
Осенние ярмарки в Самаре посетили больше 265 тысяч человек
Открытка из Новой Зеландии: Федор Конюхов поздравил общественников УФСИН Самарской области с юбилеем
В Самаре начнут производить приборы для заживления ран
В Жигулевске почтальон украла у старушки пенсию
Похождения маньяка с ножом в Тольятти: полиция возбудила два уголовных дела
Пострадал ребенок: в Тольятти «Рено Логан» врезалась в стоящую после ДТП «Калину»
Куда пропадут скидки по транспортным картам и когда вырастет стоимость проезда обсудим в студии радио "КП-Самара"
В Тольятти профессор МГУ прочитает лекцию об отношениях мозга и еды
В Самаре водитель внедорожника вытолкнул «Приору» на столб и забор
В Самаре на улице Советской Армии запретят парковаться
В Самаре рабочие сняли с синагоги крышу
Заместитель мэра Самары Карпушкин заявил, что в будущем в общественном транспорте города нельзя будет расплачиваться наличными