2018-12-03T11:55:39+03:00
Происшествия

В Жигулевске почтальон украла у старушки пенсию

Теперь злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Свою вину женщина призналаСвою вину женщина призналаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Жигулевске уголовное дело завели на сотрудницу отделения связи. 47-летней женщине вменяют присвоение и растрату. Подозреваемая украла у пожилой женщины пенсию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В сентябре этого года местная жительница 1961 года рождения не получила пенсию по старости. С заявлением о случившемся в ОМВД России по Жигулевску обратилась родственница пенсионерки, - рассказали в облглавке.

Подозреваемая должна была разнести по домам пенсии, однако до одной пенсионерки деньги женщина не донесла.

- Злоумышленница присвоила средства в размере более 12 500 рублей, внеся в поручение о получении денежных средств ложные сведения и отчитавшись по ним на работе о выплате, - рассказали полицейские.

Свою вину женщина признала. Она рассказала, что деньги потратила на личные нужды. Теперь злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

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