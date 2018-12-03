2018-12-03T15:21:04+03:00
Происшествия

В Тольятти молодой слесарь задушил свою мать веревкой и поджег квартиру

Парень хотел скрыть следы преступления, но у него ничего не вышло
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 29 ноября в квартире на 7 этаже дома по улице 40 лет Победы в Тольятти произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные обнаружили в помещении труп человека - 53-летней хозяйки жилплощади. Казавшееся на первый взгляд несчастным случаем ЧП, оказалось жестко спланированным убийством.

- Эксперты установили, что женщина умерла в результате механической асфиксии - ее задушили. По версии следствия, сделали это при помощи бельевой веревки, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Стражи порядка предполагают, что смертельные травмы несчастной причинил ее 26-летний сын - слесарь одного из местных ОАО. Все случилось в ходе бытового скандала. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру.

30 ноября по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали правоохранители. Сейчас расследование продолжается.

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