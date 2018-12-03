В Тольятти трое в масках заперли сторожа в комнате и украли деньги из кабинета председателя ГСК

СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-03T15:41:25+03:00

На месте происшествия работала полиция Фото: Из личного архива

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Вечером 2 декабря, примерно в 18-00, на территории ГСК-51 на улице Ботанической в Тольятти было совершено преступление. Оттуда утащили крупную сумму денег.

- Трое неизвестных в масках-балаклавах закрыли 69-летнего сторожа кооператива в бытовой комнате, проникли в кабинет председателя ГСК-51 и похитили оттуда деньги. Точная сумма устанавливается, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Согласно показаниям очевидцев, преступники были одеты во все темное. После случившегося они скрылись в неизвестном направлении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Силовики изъяли улики, которые могут помочь пролить свет на обстоятельства этого дела.

Сейчас силовики продолжают выяснять все обстоятельства налета. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.