2018-12-03T18:09:42+03:00
Происшествия

Под Самарой мужчина зверски изнасиловал девушку

Несчастная до сих пор не может самостоятельно ходить
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередная история сексуально насилия над женщинами произошла в Похвистнево. Там в больницу попала девушка, жестоко изнасилованная местным жителем. Об этом сообщает портал «Похвистнево.Информ».

Женщина была сильно избита, все лицо было сплошной гематомой. Ей была проведена сложная операция на прямой кишке, поврежденной насильником. Даже после выписки, девушка не может самостоятельно передвигаться и постоянно плачет.

Детали изнасилования уточняются, а подробности происшествия пока не раскрываются правоохранителями.

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