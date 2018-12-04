В Самаре на Демократической сбили пешехода, который перебегал дорогу

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-04T08:17:56+03:00

В этом месте часто происходят аварии с участием пешеходов, которым лень дойти до ближайшего светофора

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В семь утра в Самаре на ул. Демократическая случилось ДТП. В районе "Деловых линий" на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте, наехал автомобиль Шевроле Нива.

- 50-летний мужчина госпитализирован, у него диагностировано сотрясение головного мозга, - рассказали "КП-Самара" в ГУ МВД РФ по Самарской области

Очевидцы поведали, что скорая приехала очень быстро.

- Здесь постоянно бегают, хотя светофор не так и далеко расположен, в паре метров. Им лн, а водителю теперь предстоит пройти через все круги ада, - поделились наблюдением самарцы.

Из-за аварии возник небольшой затор на дороге.