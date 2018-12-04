Олег Кононенко улетел в космос с футболкой "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-04T08:38:00+03:00

Олег Кононенко взял с собой флаг "Крыльев" на МКС

Так что в игре с Ростовом болеть за наших будут и с орбиты

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Клубная футболка "Крыльев Советов" улетела в космос. В путешествие на МКС ее взял командир экипажа корабля "Союз МС-11" Олег Кононенко.

- Наш земляк и давний болельщик "Крыльев", - так представили посла чемпионата мира Самары в клубном твиттере. И добавили: - С собой в полёт он взял футболку и флаг нашего клуба.

8 декабря на Земле "Крылья" сразятся с "Ростовым" на домашней "Самара Арене". Это будет заключительный матч первого круга РПЛ. Хочется верить, что поддержка сверху поможет нашей команде выиграть у одного из лидеров Российской премьер-лиги.

Напомним, что на МКС Олег Кононенко отправился 3 декабря. В космосе он проведет 194 суток. Этим летом космонавт был послом ЧМ 2018 от Самары и часто наведывался в наш город. В интервью "КП-Самара" он рассказал, каким приметам верит и что думает о полете американцев на Луну.

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