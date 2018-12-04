Около Кинель-Черкасс "Лада Гранта" вылетела в кювет после столкновения с "Нивой", пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-04T10:02:26+03:00

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ДТП случилось в селе Кинель-Черкассы на трассе. 42-летний мужчина за рулем Лада Гранта ехал со стороны Бугуруслана в Самару. Он нарушил правила расположения авто на проезжей части и выехал на встречку.

- Здесь Гранта столкнулась с Нивой, которой управлял водитель 46 лет. Он двигался во встречном направлении. И затем автомобиль, который стал виновником аварии, съехал в кювет, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП водителя Гранты скорой помощью доставили в больницу, он в тяжелом состоянии. Водитель Нивы также попал к врачам, у него травма ноги. Сейчас оба водителя госпитализированы.