Около Кинель-Черкасс "Лада Гранта" вылетела в кювет после столкновения с "Нивой", пострадали два человека
Один водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
Гранта съехала в кювет
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ДТП случилось в селе Кинель-Черкассы на трассе. 42-летний мужчина за рулем Лада Гранта ехал со стороны Бугуруслана в Самару. Он нарушил правила расположения авто на проезжей части и выехал на встречку.
- Здесь Гранта столкнулась с Нивой, которой управлял водитель 46 лет. Он двигался во встречном направлении. И затем автомобиль, который стал виновником аварии, съехал в кювет, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
В результате ДТП водителя Гранты скорой помощью доставили в больницу, он в тяжелом состоянии. Водитель Нивы также попал к врачам, у него травма ноги. Сейчас оба водителя госпитализированы.