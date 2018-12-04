2018-12-04T10:02:26+03:00
Происшествия

Около Кинель-Черкасс "Лада Гранта" вылетела в кювет после столкновения с "Нивой", пострадали два человека

Один водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Гранта съехала в кюветГранта съехала в кювет
Изменить размер текста:

ДТП случилось в селе Кинель-Черкассы на трассе. 42-летний мужчина за рулем Лада Гранта ехал со стороны Бугуруслана в Самару. Он нарушил правила расположения авто на проезжей части и выехал на встречку.

- Здесь Гранта столкнулась с Нивой, которой управлял водитель 46 лет. Он двигался во встречном направлении. И затем автомобиль, который стал виновником аварии, съехал в кювет, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП водителя Гранты скорой помощью доставили в больницу, он в тяжелом состоянии. Водитель Нивы также попал к врачам, у него травма ноги. Сейчас оба водителя госпитализированы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появились подробности зверского убийства беременной женщины в Самарской области
Жители Самары предложили властям установить в городе «умные остановки» с бесплатным wi-fi
На Советской Армии вор утащил из квартиры бизнес-леди ящик, в котором находились больше 3 с половиной миллионов рублей в разной валюте
В Тольятти убийца домогался до 5-летней девочки в своей квартире
ЦСК ВВС проиграл «Горняку» в регулярном чемпионате ВХЛ
В Южном городе ученица начальных классов попала под колеса иномарки
Он еще и алименты не платил! В Самаре будут судить серийного вора канализационных люков
Куйбышевский НПЗ взял семь призовых мест Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2018
В Самарской области 60-летний иностранец два года насиловал девочку, находившуюся у него на попечительстве
«Лада» разгромила «Южный Урал» 5:2
На груди тигр, на плече - череп: в Самаре ищут исчезнувшего два года назад в Зубчаниновке мужчину
В Самаре на стадионе "Восход" закрыли незаконный автосервис
В Безенчукском районе внуки украли у деда металлические трубы
Чао, Чабан: федеральный инспектор покидает Самарскую область ради другой работы
Олег Кононенко улетел в космос с футболкой "Крыльев Советов"