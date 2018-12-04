2018-12-04T10:10:24+03:00
Происшествия

В Самарской области 60-летний иностранец два года насиловал девочку, находившуюся у него на попечительстве

Подозреваемый сейчас находится под домашним арестом
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ходе расследования уголовного дела об изнасиловании, обвиняемым по которому проходит 60-летний казах, правоохранители региона выявили очередные преступления. Оперативники установили, что злоумышленник, у которого есть российский паспорт, причастен к другим преступлениям.

- В своей квартире дома на улице Полевой поселка Торшиловский он насиловал девочку 1998 года рождения, жительницу Большечерниговского района, свою опекаемую. Преступления совершались в период с 2014 по 2016 год - на тот момент жертва не достигла совершеннолетнего возраста, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

В связи со случившемся возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 131 УК РФ - "Изнасилование". Стражи порядка продолжают разбирательства. Мужчина уже давно задержан, сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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