В Южном городе ученица начальных классов попала под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-04T10:19:31+03:00

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В Самарской области 10-летняя девочка попала в больницу после того, как ее сбила машина. ДТП произошло в шестом часу вечера в понедельник, 3 декабря. 27-летний водитель «Рено Логан» ехал по Николаевскому проспекту в Южном городе в сторону улицы Утевской. В это время дорогу переходила ученица 4 класса.

Девочка была без взрослых и в темной одежде без светоотражающих элементов. Переходила дорогу школьница вне зоны видимости пешеходного перехода, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Бригада «скорой помощи» доставила ребенка в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.