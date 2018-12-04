2018-12-04T10:19:31+03:00
Происшествия

В Южном городе ученица начальных классов попала под колеса иномарки

10-летняя девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Бригада «скорой помощи» доставила ребенка в больницуБригада «скорой помощи» доставила ребенка в больницуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области 10-летняя девочка попала в больницу после того, как ее сбила машина. ДТП произошло в шестом часу вечера в понедельник, 3 декабря. 27-летний водитель «Рено Логан» ехал по Николаевскому проспекту в Южном городе в сторону улицы Утевской. В это время дорогу переходила ученица 4 класса.

Девочка была без взрослых и в темной одежде без светоотражающих элементов. Переходила дорогу школьница вне зоны видимости пешеходного перехода, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Бригада «скорой помощи» доставила ребенка в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

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