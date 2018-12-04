На Ново-Садовой в Самаре в ДТП попали 7 машин
Сегодня вечером, во вторник 4 декабря, в областной столице произошло массовое ДТП. Как рассказывают местные жители, авария зафиксирована на улице Ново-Садовой.
-Ново-Садовая около «Апельсина» ДТП - 7 машин. Будьте аккуратнее, - пишет в сообществе «Самара life» в социальной сети «Вконтакте» самарец Олег Харитонов.
Пользователь также прикрепил к посту фотографию с места происшествия. По всей видимости, машины столкнулись друг с другом, что называется, по касательной и соорудили внушительный «паровозик». В результате случившегося по указанному адресу образовалась большая пробка.
По предварительной версии, обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные повреждения. Впрочем, ремонт их может обойтись в довольно серьезную сумму.