На Ново-Садовой в Самаре в ДТП попали 7 машин

СЕГОДНЯ 20:33 2018-12-04T20:33:49+03:00

Сейчас водители выясняют, кто спровоцировал ДТП Фото: соцсети

На этом участке дороги образовалась серьезная пробка

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Сегодня вечером, во вторник 4 декабря, в областной столице произошло массовое ДТП. Как рассказывают местные жители, авария зафиксирована на улице Ново-Садовой.

-Ново-Садовая около «Апельсина» ДТП - 7 машин. Будьте аккуратнее, - пишет в сообществе «Самара life» в социальной сети «Вконтакте» самарец Олег Харитонов.

Пользователь также прикрепил к посту фотографию с места происшествия. По всей видимости, машины столкнулись друг с другом, что называется, по касательной и соорудили внушительный «паровозик». В результате случившегося по указанному адресу образовалась большая пробка.

По предварительной версии, обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные повреждения. Впрочем, ремонт их может обойтись в довольно серьезную сумму.