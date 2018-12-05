В Самаре Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый

5 Дек. 11:55 2018-12-05T11:55:33+03:00

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В Самаре в районе 16:30 во вторник, 4 декабря, произошло ДТП с участием пешехода. На улице Ташкентской Volkswagen Touareg сбил 52-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1983 года рождения на Volkswagen Touareg двигался по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. Предварительно, при повороте налево мужчина допустил наезд на пешехода - женщину 1966 года рождения, - говорится в сообщении.

Пешехода с травмами головы доставили в больницу. Сейчас женщина лечится дома. Правоохранители проводят по факту ДТП проверку.