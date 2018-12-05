2018-12-05T18:15:16+03:00
Происшествия

На трассе М-5 «Урал» «Шевроле Нива» насмерть сбила водителя фуры, который уцелел в другом ДТП

Трагедия на трассе напомнила сюжет фильма «Пункт назначения»
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 декабря, на трассе М-5 «Урал» в одном месте произошло два ДТП подряд. Один из водителей, уцелел в первой аварии, но позже попал под колеса другого автомобиля.

Вечером 4 декабря в десятом часу вечера на 1087 км трассы события развивались почти как в одном из мистических фильмов «Пункт назначения».

Сначала там столкнулись фура и Газель. Как сообщили в управлении МВД России по Самарской области, тогда обошлось без пострадавших.

Водители обоих автомобилей ждали прибытия сотрудников. 47-летний водитель фуры по неизвестной причине решил перейти дорогу, - рассказали в полиции. - В этот момент со стороны Уфы в направлении Самары двигался автомобиль "Шевроле Нива" с номерами 116 региона, за рулем которого был мужчина 1967 года рождения.

Автомобиль на полном ходу буквально снес мужчину и при этом продолжил путь. Сбитый водитель фуры скончался на месте ДТП еще до приезда бригады скорой помощи.

Свидетелем трагедии в тот момент оказался водитель Газели. Он запомнил номера "Шевроле Нивы" и сообщил их сотрудникам ГИБДД, которые прибыли через несколько минут после трагедии. Автомобиль догнали и задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей