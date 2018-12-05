На трассе М-5 «Урал» «Шевроле Нива» насмерть сбила водителя фуры, который уцелел в другом ДТП

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-05T18:15:16+03:00

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Во вторник, 4 декабря, на трассе М-5 «Урал» в одном месте произошло два ДТП подряд. Один из водителей, уцелел в первой аварии, но позже попал под колеса другого автомобиля.

Вечером 4 декабря в десятом часу вечера на 1087 км трассы события развивались почти как в одном из мистических фильмов «Пункт назначения».

Сначала там столкнулись фура и Газель. Как сообщили в управлении МВД России по Самарской области, тогда обошлось без пострадавших.

Водители обоих автомобилей ждали прибытия сотрудников. 47-летний водитель фуры по неизвестной причине решил перейти дорогу, - рассказали в полиции. - В этот момент со стороны Уфы в направлении Самары двигался автомобиль "Шевроле Нива" с номерами 116 региона, за рулем которого был мужчина 1967 года рождения.

Автомобиль на полном ходу буквально снес мужчину и при этом продолжил путь. Сбитый водитель фуры скончался на месте ДТП еще до приезда бригады скорой помощи.

Свидетелем трагедии в тот момент оказался водитель Газели. Он запомнил номера "Шевроле Нивы" и сообщил их сотрудникам ГИБДД, которые прибыли через несколько минут после трагедии. Автомобиль догнали и задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.