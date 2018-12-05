2018-12-05T18:50:06+03:00
Происшествия

В Самаре фитнес-тренера и троих его подельников будут судить за вымогательство у бизнесмена 1 миллиона долларов и угрозы его жене

Кроме того, эти же люди обвиняются в поджогах нескольких автозаправок и офиса
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Самарской области вынесли обвинительное заключение в отношении четырех человек. Один из них известный в городе фитнес-тренер, который, как стало известно «Комсомольской правде-Самара», работал с некоторыми местными телеведущими.

Сейчас он и трое его подельников обвиняются в преступлениях по двум статьям: «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога» и вымогательство в особо крупном размере.

По версии следствия, летом 2017 года 41-летний фитнес-тренер одного из спортивных клубов Самары сговорился со своим коллегой и еще двумя лицами, и все вместе они напали на предпринимателя – владельца сети автозаправочных станций. Угрозами и рукоприкладством они хотели заставить его заплатить им 1 миллион долларов США. Преступление они совершили рано утром, когда бизнесмен, выезжал из своего дома на машине.

- Под видом строительных работ они выманили его из внедорожника, а затем ударили электрошокером, выстрелили в лицо из газового пистолета и избили, - описывает прокуратура основную версию событий.

После этого вымогатели часто звонили на сотовый телефон коммерсанта, и продолжали требовать деньги, угрожая расправой. Добрались преступники и до жены бизнесмена.

Правда ее решили только напугать. Они встретили женщину на улице и плеснуи на нее жидкость, которая, к счастью оказалась водой, а не кислотой.

Дошли злоумышленники и до реального вреда. По данным Генпрокуратуры, они подожгли две автозаправочные станции и офисное помещение жертвы своих вымогательств. Сумма причиненного ущерба составила более 2-х миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело в отношении четырех человек направлено для рассмотрения в Красноглинский районный суд Самары.

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