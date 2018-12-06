В Самаре на Аэродромной "Гранта" после ДТП протаранила остановку
Вечером в среду, 5 декабря, на улице Аэродромная случилась авария. Как рассказали очевидцы, здесь столкнулись Лада Гранта и автомобиль BMW. Отечественное авто разворачивалось и не уступило дорогу летящей вперед "бэхе".
- Возможно, BMW ехала по трамвайным путям и не слишком-то медленно, - рассказали свидетели происшествия.
После удара Ладу Гранту отбросило в сторону и она въехала в автобусную остановку
- В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он отказался от госпитализации, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка и устанавливаются точные обстоятельства ДТП. Сильнее в аварии пострадала гранта - однако, скорее всего восстановление BMW обойдется дороже.