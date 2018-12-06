2018-12-06T08:46:01+03:00
Происшествия

В Самаре на Аэродромной "Гранта" после ДТП протаранила остановку

Авария произошла вечером, пострадал только водитель отечественного авто
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Гранта оказалась на остановкеГранта оказалась на остановке
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 5 декабря, на улице Аэродромная случилась авария. Как рассказали очевидцы, здесь столкнулись Лада Гранта и автомобиль BMW. Отечественное авто разворачивалось и не уступило дорогу летящей вперед "бэхе".

- Возможно, BMW ехала по трамвайным путям и не слишком-то медленно, - рассказали свидетели происшествия.

После удара Ладу Гранту отбросило в сторону и она въехала в автобусную остановку

- В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он отказался от госпитализации, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка и устанавливаются точные обстоятельства ДТП. Сильнее в аварии пострадала гранта - однако, скорее всего восстановление BMW обойдется дороже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей