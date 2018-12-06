Богатые тоже плачут: возле администрации Октябрьского района с утра стоит разбитый Майбах
Этим утром горожане заметили припаркованный в районе метро Алабинская Мерседес-Майбах S600. И все бы хорошо, но машина сильно разбита: нос автомобиля практически снесен напрочь, рядо валяются номера и бампер.
- Автомобиль застыл прямо напротив администрации Октябрьского района, дорогая машина и вся разбитая. Вот гадаем, кто на работу приехал и в поворот не вписался? - поделился с "КП-Самара" читатель.
Непонятно, что произошло: автомобиль, припаркованный впереди, абсолютно целый. Может быть, кто-то вышел утром с кувалдой и покалеченная машина - это месть? Больше всего горожан интересует, кому принадлежит дорогое авто: стоить такой Майбах может около 20 миллионов рублей. Сейчас на место аварии приехали сотрудники ДПС.