2018-12-06T13:25:51+03:00
Общество

Богатые тоже плачут: возле администрации Октябрьского района с утра стоит разбитый Майбах

Горожане гадают, почему "нос" у авто полностью разбит, а вокруг нет других виновников аварии
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Очень странная картина: у автомобиля разбит нос, но кто это сделал непонятноОчень странная картина: у автомобиля разбит нос, но кто это сделал непонятноФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Изменить размер текста:

Этим утром горожане заметили припаркованный в районе метро Алабинская Мерседес-Майбах S600. И все бы хорошо, но машина сильно разбита: нос автомобиля практически снесен напрочь, рядо валяются номера и бампер.

- Автомобиль застыл прямо напротив администрации Октябрьского района, дорогая машина и вся разбитая. Вот гадаем, кто на работу приехал и в поворот не вписался? - поделился с "КП-Самара" читатель.

Непонятно, что произошло: автомобиль, припаркованный впереди, абсолютно целый. Может быть, кто-то вышел утром с кувалдой и покалеченная машина - это месть? Больше всего горожан интересует, кому принадлежит дорогое авто: стоить такой Майбах может около 20 миллионов рублей. Сейчас на место аварии приехали сотрудники ДПС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей