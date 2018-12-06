Богатые тоже плачут: возле администрации Октябрьского района с утра стоит разбитый Майбах

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-06T10:29:03+03:00

Очень странная картина: у автомобиля разбит нос, но кто это сделал непонятно Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Горожане гадают, почему "нос" у авто полностью разбит, а вокруг нет других виновников аварии

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Этим утром горожане заметили припаркованный в районе метро Алабинская Мерседес-Майбах S600. И все бы хорошо, но машина сильно разбита: нос автомобиля практически снесен напрочь, рядо валяются номера и бампер.

- Автомобиль застыл прямо напротив администрации Октябрьского района, дорогая машина и вся разбитая. Вот гадаем, кто на работу приехал и в поворот не вписался? - поделился с "КП-Самара" читатель.

Непонятно, что произошло: автомобиль, припаркованный впереди, абсолютно целый. Может быть, кто-то вышел утром с кувалдой и покалеченная машина - это месть? Больше всего горожан интересует, кому принадлежит дорогое авто: стоить такой Майбах может около 20 миллионов рублей. Сейчас на место аварии приехали сотрудники ДПС.