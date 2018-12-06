В аварии возле улицы Советской Армии пострадал двухлетний ребенок в BMW
ДТП произошло в Самаре на пересечении улицы Ново-Садовая и улицы Советской Армии. Автомобиль БМВ двигался со стороны улицы Шверника и собирался повернуть налево неподалеку от "Современника". Маневр он намеревался совершить на зеленый свет, но не уступил дорогу едущему навстречу Субару Форестер, за рулем которой сидел 24-летний водитель.
- В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок, который, по словам 27-летнего водителя, находился в удерживающем кресле в автомобиле БМВ. Малыша увезла в больницу бригада "Скорой помощи", - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
В подробностях предстоит разобраться сотрудникам ДПС. В отношение водителей возбуждены административные дела.