2018-12-06T10:25:52+03:00
Общество

В аварии возле улицы Советской Армии пострадал двухлетний ребенок в BMW

Авария произошла по вине водителя "бэхи", который не уступил дорогу встречному авто при повороте
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Авария произошла в районе СовременникаАвария произошла в районе Современника
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ДТП произошло в Самаре на пересечении улицы Ново-Садовая и улицы Советской Армии. Автомобиль БМВ двигался со стороны улицы Шверника и собирался повернуть налево неподалеку от "Современника". Маневр он намеревался совершить на зеленый свет, но не уступил дорогу едущему навстречу Субару Форестер, за рулем которой сидел 24-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок, который, по словам 27-летнего водителя, находился в удерживающем кресле в автомобиле БМВ. Малыша увезла в больницу бригада "Скорой помощи", - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В подробностях предстоит разобраться сотрудникам ДПС. В отношение водителей возбуждены административные дела.

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