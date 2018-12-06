В аварии возле улицы Советской Армии пострадал двухлетний ребенок в BMW

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-06T10:25:52+03:00

Авария произошла по вине водителя "бэхи", который не уступил дорогу встречному авто при повороте

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ДТП произошло в Самаре на пересечении улицы Ново-Садовая и улицы Советской Армии. Автомобиль БМВ двигался со стороны улицы Шверника и собирался повернуть налево неподалеку от "Современника". Маневр он намеревался совершить на зеленый свет, но не уступил дорогу едущему навстречу Субару Форестер, за рулем которой сидел 24-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок, который, по словам 27-летнего водителя, находился в удерживающем кресле в автомобиле БМВ. Малыша увезла в больницу бригада "Скорой помощи", - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В подробностях предстоит разобраться сотрудникам ДПС. В отношение водителей возбуждены административные дела.