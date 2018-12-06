2018-12-06T11:17:38+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельного покушения на самарского спортсмена Якудза

К стрельбе привел конфликт вокруг ритуального бизнеса
Кирилл КАРИМОВ
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Попов не только был спортсменом, но и тренировал детейПопов не только был спортсменом, но и тренировал детейФото: СОЦСЕТИ
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Момент покушения на борца Владимира Попова в Самаре , которое произошло 9 мая 2017 года, попал на камеру наружного наблюдения. Видеозапись опубликована СУ СКР по Самарской области.

На ролике видно, как киллер подходит к жертве во дворе дома на Калинина и выпускает в него несколько пуль, после чего убегает. После покушения Попов выжил, но от полученных ранений скончался через полгода. Правда, успел дать показания на своих обидчиков.

По данным правоохранителей, 35-летнего спортсмена по прозвищу Якудзу, заказала группа лиц — мужчины 50, 47 и 34 лет. Исполнителем выступил 24-летний азиат, который и выстрелил из оружия, которое ему передали заказчики.

Следствие установили, что потерпевший неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля 2017 года, на территории кладбища «Рубежное» между потерпевшим и представителем одного из ООО, произошел конфликт, связанный с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории города Самары.

Судебное следствие завершено и в ближайшие дни будет вынесен вердикт присяжных заседателей.

Убийство борца Владимира Попова в Самаре.

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