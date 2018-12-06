Появилось видео смертельного покушения на самарского спортсмена Якудза
Момент покушения на борца Владимира Попова в Самаре , которое произошло 9 мая 2017 года, попал на камеру наружного наблюдения. Видеозапись опубликована СУ СКР по Самарской области.
На ролике видно, как киллер подходит к жертве во дворе дома на Калинина и выпускает в него несколько пуль, после чего убегает. После покушения Попов выжил, но от полученных ранений скончался через полгода. Правда, успел дать показания на своих обидчиков.
По данным правоохранителей, 35-летнего спортсмена по прозвищу Якудзу, заказала группа лиц — мужчины 50, 47 и 34 лет. Исполнителем выступил 24-летний азиат, который и выстрелил из оружия, которое ему передали заказчики.
Следствие установили, что потерпевший неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля 2017 года, на территории кладбища «Рубежное» между потерпевшим и представителем одного из ООО, произошел конфликт, связанный с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории города Самары.
Судебное следствие завершено и в ближайшие дни будет вынесен вердикт присяжных заседателей.
Убийство борца Владимира Попова в Самаре.