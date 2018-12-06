Больше денег на образование и "предпенсионеров": бюджет Самарской области на 2019 год приняли во втором чтении

6 Дек. 13:06 2018-12-06T18:30:27+03:00

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Стал известен бюджет Самарской области на 2019 год. Его приняли депутаты на заседании Самарской губернской думы 6 декабря. «За» закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» проголосовали 40 депутатов. Пять представителей фракции КПРФ остались «против».

В региональный бюджет в следующем году заложили 136, 8 млрд рублей. Расходы составят 136, 7 млрд. В итоге бюджет будет профицитным, в него добавится 141 миллион.

- В этом году бюджет социально ориентирован, - рассказал председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников. – Больше денег выделяется на образование, здравоохранение и социальную политику.

- Это главный приоритет в нашей работе. Мы должны находить разумный баланс между обеспечением мер социальной поддержки, образованием, здравоохранением, и расходованием средств на экономику, на развитие региона. Считаю, что вместе с Губернской Думой такой баланс нам найти удалось, - дополнил губернатор Дмитрий Азаров.

Когда бюджет приняли в первом чтении, депутаты попросили увеличить срок внесения поправок. В итоге ко второму чтению к законопроекту поступило 428 поправок. Изменить бюджет хотели в части образования, дорожного хозяйства, объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения жильем и транспорта.

- После принятия бюджета в первом чтении депутаты вели напряженную работу по рассмотрению поправок. Большую их часть мы приняли. Многие поправки учли, несмотря на то, что часть из них внеслис нарушением регламента, - прокомментировал председатель комитета областного парламента по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Габибулла Хасаев.

Внесенные поправки превысили сумму в 1,5 млрд рублей. Правда, довольны остались не все. Как завил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, учли только поправки партии «Единая Россия».

Средства из федерального бюджета поступят в размере 21 млрд рублей. Общая сумма бюджета Самарской области превысит 157 млрд. Об этом после принятии заявил губернатор региона Дмитрий Азаров и добавил, что главной задачей было включение региона в нацпроекты, это касается не только 2019 года но и всей грядущей шестилетки. 2019 год — стартовый для реализации нацпроектов, в дальнейшем финансирование будет увеличиваться.

Также губернатор подчеркнул, как важно, что бюджет принят за месяц до конца 2018 года. Это даст дополнительное время на планирование различных работ.

- К строительному сезону мы должны подойти во всеоружии. Ведь это и строительство дорог, и больниц, и школ, и детских садов. Хочу поблагодарить депутатский корпус за то, что бюджет принят оперативно, в начале месяца. Это дает дополнительную возможность Правительству подготовиться, чтобы использовать каждый бюджетный рубль народных средств был потрачен эффективно, качественно, в надлежащие технологические сроки, - отметил Дмитрий Азаров.

Что касается 2020-2021 годов, здесь депутаты тоже намерены свести дефицит бюджета к нулю. Кроме того, они планируют увеличить доходную часть. Так, в 2020 году объем доходов должен составить 15,87 млрд рублей, а в 2021 году – 15,97 млрд рублей.