2018-12-06T13:12:51+03:00
Экономика

Больше денег на образование и "предпенсионеров": бюджет Самарской области на 2019 год приняли во втором чтении

Бюджет региона будет профицитным
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пять депутатов из КПРФ проголосовали "против" принятого бюджетаПять депутатов из КПРФ проголосовали "против" принятого бюджетаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Стал известен бюджет Самарской области на 2019 год. Его приняли депутаты на заседании Самарской губернской думы 6 декабря. «За» закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» проголосовали 40 депутатов. Пять представителей фракции КПРФ остались «против».

В региональный бюджет в следующем году заложили 136, 8 млрд рублей. Расходы составят 136, 7 млрд. В итоге бюджет будет профицитным, в него добавится 141 миллион.

- В этом году бюджет социально ориентирован, - рассказал председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников. – Больше денег выделяется на образование, здравоохранение и социальную политику.

Когда бюджет приняли в первом чтении, депутаты попросили увеличить срок внесения поправок. В итоге ко второму чтению к законопроекту поступило 428 поправок. Изменить бюджет хотели в части образования, дорожного хозяйства, объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения жильем и транспорта.

- После принятия бюджета в первом чтении депутаты вели напряженную работу по рассмотрению поправок. Большую их часть мы приняли. Многие поправки учли, несмотря на то, что часть из них внеслис нарушением регламента, - прокомментировал председатель комитета областного парламента по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Габибулла Хасаев.

Внесенные поправки превысили сумму в 1,5 млрд рублей. Правда, довольны остались не все. Как завил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, учли только поправки партии «Единая Россия».

Средства из федерального бюджета поступят в размере 21 млрд рублей. Общая сумма бюджета Самарской области превысит 157 млрд. Об этом после принятии заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Что касается 2020-2021 годов, здесь депутаты тоже намерены свести дефицит бюджета к нулю. Кроме того, они планируют увеличить доходную часть. Так, в 2020 году объем доходов должен составить 15,87 млрд рублей, а в 2021 году – 15,97 млрд рублей.

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